Трамп готовит новую волну пошлин против 60 стран уже на этой неделе, – FT

Первый пакет новых пошлин составит от 10% до 12,5%.

Президент США Дональд Трамп уже на этой неделе может объявить о введении новых пошлин в отношении десятков стран, несмотря на предостережения собственных советников, которые опасаются экономических последствий в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Как пишет Financial Times, американские чиновники подготовили варианты новых пошлин после того, как в конце этой недели истекает срок действия действующей универсальной пошлины в размере 10%, которую США ввели после решения Верховного суда.

20 июля Трамп уже объявил о введении 50%-ой пошлины на канадские товары. Ранее он также ввёл 25%-ную пошлину на импорт из Бразилии, подтвердив намерение и в дальнейшем использовать пошлины в качестве инструмента давления на торговых партнёров.

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Новые меры стали необходимыми после того, как Верховный суд США в начале года отменил так называемые "взаимные пошлины", введенные после объявленного Трампом в апреле 2025 года "Дня освобождения". После этого Вашингтон временно перешел на единый 10%-ый тариф, однако его действие заканчивается уже 24 июля.

По данным источников издания, новые пошлины планируется юридически обосновать результатами расследования по факту использования принудительного труда. Это позволит администрации Трампа обойтись без чрезвычайных президентских полномочий, применение которых ранее заблокировал Верховный суд.

Ожидается, что первый пакет новых пошлин составит от 10% до 12,5% и затронет около 60 стран. Соответствующие предложения торговые чиновники США подготовили еще в июне.

В то же время администрация проводит и другие расследования, которые могут стать основанием для введения еще более высоких пошлин в будущем.

По информации FT, за кулисами высокопоставленные чиновники советуют Трампу не обострять отношения с торговыми партнерами и соблюдать договоренности, которых Вашингтон достиг с ними в 2025 году относительно снижения взаимных пошлин.

Возвращение к жесткой торговой политике происходит на фоне обострения конфликта между США и Ираном, что уже вызвало колебания на мировых энергетических рынках. Из-за этого цены на бензин в США на этой неделе вновь превысили 4 доллара за галлон, усилив недовольство американцев высокой стоимостью жизни. Согласно опросу, более двух третей избирателей негативно оценивают действия Трампа по сдерживанию стоимости жизни.

В последнее время американские власти уже смягчили часть первоначальных таможенных планов Трампа, введя широкие исключения для важных потребительских товаров, в частности говядины и кофе, а также снизив пошлины на отдельную продукцию из стали и алюминия.

Кроме того, после двух недавних расследований в отношении критически важных минералов и авиационных комплектующих чиновники рекомендовали продолжить переговоры с торговыми партнерами вместо немедленного введения новых пошлин.

Расследование, которое может стать основанием для введения новых пошлин, США начали в марте в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Параллельно Вашингтон также проверяет страны на предмет избыточных производственных мощностей. В этот список входят, в частности, ЕС, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Мексика, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд и Бангладеш.

Как отмечает издание, новый механизм демонстрирует, что администрация Трампа теперь вынуждена опираться на более сложные юридические процедуры для введения высоких пошлин, ведь после решения Верховного суда она уже не может почти мгновенно вводить их, ссылаясь на чрезвычайные президентские полномочия.

Пошлины Трампа – последние новости

Еще в июне Управление торгового представителя США (USTR) сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из 60 стран и экономик из-за, по мнению Вашингтона, недостаточной борьбы с продукцией, изготовленной с использованием принудительного труда.

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Трамп не имел права использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин.

Газета Financial Times писала, что мировая торговля в 2025 году не рухнула, несмотря на торговые войны и политическую напряженность, однако существенно изменилась. В частности, прямая торговля между США и Китаем в 2025 году сократилась примерно на 30%. В то же время США восполнили около двух третей утраченного импорта поставками из других стран.

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