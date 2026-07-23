Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Теперь ожидается прохождение процедуры официального утверждения в письменной форме.

Послы стран ЕС достигли политической договоренности по 21-му пакету санкций против России. Как пишет Reuters, об этом в четверг сообщили четыре дипломата Евросоюза.

По словам двух дипломатов ЕС, пакет предусматривает замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть, а также годовое исключение, позволяющее перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны с автоматическим продлением действия.

"Страны-члены продемонстрировали солидарность с Грецией, и ожидается, что в будущем Греция так же поддержит других", – сказал один из дипломатов ЕС.

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Отмечается, что теперь будет завершена техническая работа над пакетом санкций, после чего во второй половине дня 23 июля начнётся письменная процедура его официального утверждения.

21-й пакет санкций против РФ – что известно

В июне Европейская комиссия официально представила предложения по 21-му пакету санкций против России. Ключевыми в пакете станут санкции в отношении нефтяной отрасли РФ. Среди прочего предлагалось ввести ограничения в отношении критически важной инфраструктуры, такой как порты, аэропорты или нефтеперерабатывающие заводы, занимающиеся торговлей или переработкой российской нефти.

В то же время в июле стало известно, что Греция заблокировала эти меры, чтобы защитить свою отрасль морских перевозок топлива. Издание Financial Times отмечало, что единство стран-членов в отношении санкций ослабевает – полдесятка столиц требовали исключений или заблокировали меры, пытаясь защитить корпоративных гигантов или национальные экономические интересы.

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