В Госдуме пригрозили Украине ударами 'оружием возмездия' во время сильных морозов

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты требуют нанести по Украине удар так называемым "оружием возмездия" уже со следующей недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, депутатский корпус Госдумы настаивает на применении "более мощного оружия" с целью достижения целей "специальной военной операции" – так в России называют войну против Украины.

"Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия – "оружия возмездия". И достижении целей "специальной военной операции", – заявил Володин.

Он связал новые угрозы с отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву, заявив, что из-за этого украинцев "уже со следующей недели" ждут "новые проблемы".

Угрозы российских властей прозвучали на фоне прогнозов резкого похолодания в Украине. По данным синоптиков, 1–3 февраля температура в большинстве регионов может снизиться до –20…–27 °C, а местами – до –30 °C.

Энергетическое перемирие - что известно

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к инициатору войны Владимиру Путину с просьбой не бить по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

Вчера президент Владимир Зеленский, о прекращении ударов по энергетике говорилось на трехсторонних переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 23-24 января.

Впоследствии в Кремле заявили, что Россия согласилась не наносить удары по украинской энергетике только до 1 февраля.

