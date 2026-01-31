В Госдуме пригрозили Украине ударами 'оружием возмездия' во время сильных морозов

Угрозы прозвучали на фоне прогнозов резкого похолодания до –30 °C в начале февраля.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты требуют нанести по Украине удар так называемым "оружием возмездия" уже со следующей недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, депутатский корпус Госдумы настаивает на применении "более мощного оружия" с целью достижения целей "специальной военной операции" – так в России называют войну против Украины.

"Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия – "оружия возмездия". И достижении целей "специальной военной операции", – заявил Володин.

Видео дня

Он связал новые угрозы с отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву, заявив, что из-за этого украинцев "уже со следующей недели" ждут "новые проблемы".

Угрозы российских властей прозвучали на фоне прогнозов резкого похолодания в Украине. По данным синоптиков, 1–3 февраля температура в большинстве регионов может снизиться до –20…–27 °C, а местами – до –30 °C.

Энергетическое перемирие - что известно

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к инициатору войны Владимиру Путину с просьбой не бить по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

Вчера президент Владимир Зеленский, о прекращении ударов по энергетике говорилось на трехсторонних переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 23-24 января.

Впоследствии в Кремле заявили, что Россия согласилась не наносить удары по украинской энергетике только до 1 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: