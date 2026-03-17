Президент Соединенных Штатов публично заявил, что реакция Ирана стала неожиданностью.

Президента США Дональда Трампа заранее предупреждали, что атака на Иран может спровоцировать удары по союзникам Америки в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника США и два источника, знакомых с докладами разведки США.

Один источник на условиях анонимности сообщил, что предвоенный анализ разведки не свидетельствовал о том, что ответ Ирана будет "гарантированным", но "он, безусловно, был указан в списке потенциальных последствий".

Однако в понедельник, 16 марта, глава Белого дома утверждал, что реакция Тегерана стала неожиданностью. В тот день Трамп дважды сказал, что ответные удары Ирана по Катару, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Кувейту стали неожиданностью.

"Они (Иран) не должны были преследовать все эти страны на Ближнем Востоке. Никто этого не ожидал. Мы были шокированы", – сказал Трамп.

Как отмечает издание, эти утверждения Трампа появились после других заявлений его администрации, которые не были поддержаны разведкой США. А именно, о том, что Иран вскоре будет иметь ракету, способную поразить материковую часть США, и что Ирану понадобится от двух до четырех недель для создания ядерной бомбы, а затем ее применения.

Эти обвинения и неизбежная угроза, которую Иран представляет для США и их сил в регионе, были среди перечня причин, которые Трамп называл для оправдания решения присоединиться к Израилю в войне против Ирана.

Два других осведомленных источника сообщили, что Трамп был проинформирован перед операцией о том, что Тегеран, вероятно, будет пытаться перекрыть экономически важный Ормузский пролив.

В течение последних двух недель иранские дроны и ракеты наносили удары по целям в странах Персидского залива. К этим объектам относились военные базы США, база в ОАЭ, где размещаются французские войска, гражданские сооружения, в том числе отели, аэропорты и энергетические объекты.

Также Иран остановил почти все судоходство через Ормузский пролив, через который проходит 20% поставок нефти. Это привело к глобальному росту цен на энергоресурсы.

Иранские атаки на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, по некоторым данным, Иран обладает самым большим и разнообразным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке. Иранские запасы включают тысячи баллистических и крылатых ракет, некоторые из которых способны поразить Израиль и Восточную Европу.

На фоне иранских атак ракетами и дронами арабские страны Персидского залива исчерпывают запасы средств противовоздушной обороны и просят Америку о помощи.

Американские военные отправили на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков, испытанных в Украине.

Кроме того, Украина отправила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании.

Также украинские специалисты по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

