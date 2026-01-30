Этой ночью РФ не наносила удары по энергетике, но сосредоточилась на другой цели, – Зеленский

Последние поражения объектов энергетики фиксировались еще вчера днем.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что российские захватчики переориентировали задачи ударов по украинской логистике. Прошлой ночью ударов по объектам энергетики не было.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook по итогам специального селекторного совещания по ситуации в регионах Украины и восстановительных работах.

"За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике", - подчеркнул Зеленский.

Также, как отметил президент, продолжаются российские удары дронами по обычной застройке в городах. "Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины - повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", - добавил глава государства.

Ситуация в областях

Кроме того, в Запорожье "шахиды" ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничных Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

Также состоялся доклад по Донецкой области. Еще отдельно рассматривалась ситуация в Черкасской области. "Нужно сделать гораздо больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, и особенно для домов с электроотоплением", - заявил Зеленский.

Ситуация в Киеве

Как отметил президент, дополнительные силы привлекаются для Киева. "По состоянию на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления", - сообщил президент.

Задачи по усилению защиты между Херсоном и Запорожьем

"Отдельные задачи - для министра обороны Украины и командующего Воздушными силами ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем. В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования", - сообщил Зеленский.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал УНИАН, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к инициатору войны Владимиру Путину с просьбой не бить по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

В свою очередь, как отметил Зеленский, о прекращении ударов по энергетике говорилось на трехсторонних переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 23-24 января. Он выразил надежду, что соответствующие договоренности будут выполняться.

Как сегодня, 30 января, заявили в Кремле, Россия согласилась не наносить удары по украинской энергетике только до 1 февраля.

По прогнозам синоптиков, в период 1-3 февраля в Украине ожидается значительное похолодание до минус 30 градусов мороза.

