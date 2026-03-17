Военный рассказал, как под Купянском нацгвардейцы ловят россиян на переправе

Из-за разлива реки Оскил у противника возникли серьезные проблемы с логистикой.

По всей линии фронта в районе города Купянска Харьковской области ситуация достаточно сложная, враг готовится к наступательным действиям. Об этом в эфире Новини.Live сказал заместитель командира батальона беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" Станислав Кочерга.

По его словам, россияне очень активно работают средствами БПЛА, поражая не только передовые позиции, но и позиции в глубине нашей обороны, а также проводят дистанционное минирование.

"Для нашего врага есть неприятные новости: река Оскол, которая разделяет левый и правый берег, разлилась, и мы ловим тех, кто пытается переплыть эту реку", – рассказал Кочерга.

Он объяснил, что водоем разделяет вражеский тыл, и это затрудняет логистику россиян, возможность пополнять их передовые позиции личным составом, проводить эвакуацию.

"А у нас есть очень хорошие возможности ловить врага во время этих передвижений и уничтожать", – добавил военный.

Также он рассказал, что россияне стали чаще наносить удары "Шахедами" не только глубоко в тыл, но и все активнее работают по украинским позициям на фронте. Военный добавил, что сейчас погода достаточно ясная, и "Ланцеты" активно работают в украинском тылу.

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись на Купянском направлении, на участке Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области. Между тем российская армия добивается успехов на Покровском направлении.

