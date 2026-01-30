Россия согласилась на энергетическое перемирие, но только до 1 февраля, - Песков

Напомним, с 1 февраля в Украине начинаются морозы до -30 градусов.

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия согласилась на этот шаг якобы "для создания благоприятных условий для переговоров".

"Президент Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для переговоров", - заявил он.

Видео дня

Также Песков в ответ на президента Владимира Зеленского к Путину приехать в Киев сказал, что это Зеленский просил встречи с Путиным, а не наоборот.

"Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому... Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", - сказал он

Он также заявил, что Москва считает "глубоко ошибочными" выводы генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил о неприменимости права на самоопределение народов в ситуации с Крымом и Донбассом.

Энергетическое перемирие

Напомним, Трамп в четверг заявил, что "лично" попросил Путина на неделю прекратить удары по Украине из-за "сильных морозов".

Неизвестно, когда произошел этот разговор, и с какого дня Россия начала отсчет "недели энергетического перемирия". Однако именно с 1 февраля Украину накроет новая волна сильного холода, до -30 градусов. В этот день "энергетическое перемирие" уже закончится и Россия может нанести новый удар.

Вас также могут заинтересовать новости: