'Очередной 'пиар' на костях': Захарова взбесилась из-за визита Джонсона на передовую

Представительница российского МИДа заявила, что бывший британский премьер показал, как выглядят "силы зла".

В Российской Федерации отреагировали на визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на линию фронта в Запорожской области. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала поездку "пиаром на костях".

В сообщении в своем Telegram-канале представительница МИД заявила, что "британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей".

"Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла - лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной "пиар" на костях. Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей", - говорится в сообщении.

Видео дня

При это она обвинила британского политика в эскалации и отмене переговоров.

"Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта. Злодей, вернувшийся на место преступления", - подытожила Захарова.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел двухдневную поездку на линию фронта в Запорожской области. В ходе поездки он посетил передовые позиции 65-й бригады ВСУ и заявил о критической необходимости усиления западной помощи.

Политик подчеркнул, что нынешний уровень поддержки недостаточен для отражения российских атак. Во время визита в Камышеваху, находящуюся под постоянным огнем, Джонсон лично убедился в угрозе от вражеских беспилотников.

