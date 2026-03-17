МИД Молдовы передал российскому послу бутылку воды из загрязненного Днестра (фото)

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с российским обстрелом, в результате которого произошла утечка нефтепродуктов в реку Днестр. Об этом говорится в сообщении МИД Молдовы.

Также во время встречи россиянину передали бутылку с водой, набранной в загрязненной реке.

В ведомстве добавили, что Кишинев осуждает такой инцидент и рассматривает его как серьезную угрозу экологии и водной безопасности страны.

"Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева", - написали в МИД.

В министерстве отметили, что такие действия имеют трансграничное влияние и представляют угрозу для окружающей среды, безопасности водоснабжения и здоровья граждан Республики Молдова, поэтому они являются неприемлемыми.

Загрязнение Днестра - что известно

Ранее стало известно, что Украина обратится в ООН из-за загрязнения Днестра в результате российской атаки. В результате удара РФ произошла утечка технических масел, которые течением перенесло на территорию соседнего государства.

"Атакуя объекты гидроэнергетики, враг сознательно провоцирует гуманитарный кризис в двух странах одновременно. Это покушение на базовое право миллионов людей - право на воду. Террор не имеет локального масштаба - он угрожает всей системе европейской безопасности", - заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В то же время президент Молдовы Майя Санду объявила экологическую тревогу из-за загрязнения реки Днестр. По ее словам, Россия несет полную ответственность за это.

Вас также могут заинтересовать новости: