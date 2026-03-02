В Одесской области мужчина под видом немощной бабушки пытался сбежать в Молдову (видео)

Пограничники задержали молодого человека, замаскированного под женщину.

В Одесской области водительница пыталась незаконно вывезти 30-летнего мужчину в Молдову под видом 71-летней бабушки.

Как рассказали в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ, попытку незаконного пересечения границы раскрыли в пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой военнослужащие Измаильского отряда.

В частности, в пункт пропуска на автомобиле прибыла местная жительница вместе с пассажирами. Во время прохождения паспортного контроля внимание пограничников привлекла женщина, указанная в документах как лицо 1954 года рождения. Она была закутана в платок и избегала общения с правоохранителями. Вместо этого за нее отвечала водитель, утверждая, что это ее знакомая.

С целью установления личности пограничники попросили снять платок. После этого выяснилось, что под женской одеждой замаскировался 30-летний мужчина.

На видео, обнародованном пресс-службой, видно, как в служебное помещение пограничников входит человек в женской одежде. Он закутан в платок так, что фактически не видно лица, и передвигается, опираясь на трость. При этом руки и ноги у "женщины" дрожат, как у очень старого немощного человека. Пограничник просит снять с "бабушки" платок, чтобы сверить лицо "путешественницы" с фотографией в паспорте. Когда платок сняли, выяснилось, что это молодой мужчина. Пограничник спросил у лица, сопровождавшего "пожилую даму": "И это женщина?!". На что водитель автомобиля неожиданно ответила: "Да". Тогда военнослужащий ответил: "Хорошо. Мы эту "женщину" задерживаем".

По данным пресс-службы, в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". В отношении водителя направлено сообщение в Национальную полицию о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Другие попытки маскировки мужчин с целью побега за границу

В прошлом году в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно выехать за границу, для чего выбрал полностью черную одежду и аксессуары. Нарушитель попался на автодороге "Одесса-Рени" пограничникам Белгород-Днестровского отряда. Во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса военнослужащие заметили человека, одетого в стиле "total-black" – черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье. Выяснилось, что дамочка на самом деле – 30-летний мужчина.

