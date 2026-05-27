Доходы Кремля растут: Россия наращивает экспорт нефти до рекордных уровней

Российская нефть, поставляемая в Индию, дешевеет пятую неделю подряд.

На прошлой неделе Россия увеличила экспорт нефти. Объемы поставок "черного золота" из РФ остаются на уровне, близком к максимальному за этот год из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за период с 18 по 24 мая РФ отгружала в среднем 3,66 млн баррелей нефти в сутки против 3,65 млн баррелей за период с 19 апреля по 17 мая.

Львиная доля российской нефти традиционно отгружается в страны Азии.

По данным Bloomberg, поставки нефти в Индию в этом месяце составят в среднем около 1,85 млн баррелей в день, что почти на 70% больше, чем в феврале. В целом, за период с 26 апреля по 24 мая, РФ экспортировала в страны Азии в среднем 3,47 млн баррелей нефти в сутки.

Выручка от экспорта российской нефти за период с 26 апреля по 24 мая выросла с 2,33 до 2,36 миллиардов долларов в неделю, что было обусловлено незначительным ростом цен на нефть марки Urals.

Стоимость же российского сырья марки Urals, по данным независимого международного ценового агентства Argus Media, за период с 26 апреля по 24 мая выросла примерно на 0,70 доллара, до 89,64 доллара за баррель - при условии его отгрузки в портах на Балтике. В порту Новороссийск самый популярный экспортный сорт российской нефти подорожал на 0,8 доллара - до 88,12 доллара за баррель.

Цена на нефть марки ESPO, которая поставляется преимущественно в Китай, подскочила на 2,10 доллара - до 97,65 доллара за баррель.

При этом стоимость российской нефти с доставкой в Индию снизилась на 1,10 доллара - до 114,86 доллара за баррель. Издание отмечает, что российская нефть с поставкой в Индию дешевеет пятую неделю подряд.

Санкции США и нефтяные доходы РФ

Как сообщал УНИАН, с началом войны на Ближнем Востоке нефтяные доходы РФ существенно выросли. В апреле российские нефтяные компании уплатили в бюджет "страны-заправочной станции" 707,1 миллиарда рублей.

Росту доходов РФ от экспорта нефти способствовало временное разрешение США на продажу российской нефти. 18 мая американский Минфин в очередной раз продлил действие разрешения еще на 30 дней.

