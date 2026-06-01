ЕС может отменить ценовое ограничение на российскую нефть: Bloomberg раскрыл причину

Цены на нефть резко выросли из-за войны в Иране.

Европейский Союз может временно заморозить ценовое ограничение на российскую нефть, поскольку война на Ближнем Востоке продолжается уже четвертый месяц. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Известно, что в прошлом году ЕС ввел механизм, который обеспечивает автоматический пересмотр ценового ограничения каждые шесть месяцев на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки "Урал". Нынешний ценовой порог составляет 44,10 долларов за баррель, и его пересмотр запланирован на конец лета.

Согласно этому ограничению, европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, продаваемой по цене, превышающей установленный порог.

Видео дня

"Цены на нефть стремительно выросли в результате войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива. Во время следующего пересмотра ценового ограничения в июле уровень, вероятно, вырастет как минимум до 65 долларов, что превышает предыдущий порог в 60 долларов, установленный совместно Группой семи", - сообщили источники, высказавшиеся на условиях анонимности, чтобы обсудить закрытые переговоры.

Таким образом, замораживание позволит сохранить ценовой лимит на текущем уровне, ограничив сверхприбыль, которую РФ получает от нынешних высоких цен на нефть. Другие рассматриваемые варианты включают приостановку динамического и автоматического повышения до конца года, учитывая исключительные обстоятельства на Ближнем Востоке, или ограничение любого повышения до 60 долларов в соответствии с уровнем G7, добавили собеседники издания.

"Этот шаг станет частью последнего пакета санкций ЕС, 21-го по счету с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. ЕС намерен окончательно согласовать и официально предложить пакет новых мер в начале июня. Послы государств-членов были проинформированы об этих планах на прошлой неделе", - напомнили в Bloomberg.

Источники также сообщили, что ЕС ввел санкции в отношении сотен судов и планирует нацелить их на корабли, которые предоставляют услуги танкерам.

Собеседники добавили, что ключевыми целями нового пакета являются дальнейшее усиление давления на энергетические доходы РФ и ее финансовый сектор, а также лишение военной промышленности необходимых поставок.

"Перед принятием санкций необходима поддержка всех государств-членов, и до этого момента планы могут измениться. Морские государства, такие как Греция, часто возмущаются изменениями ценовых ограничений, тогда как другие столицы особенно чувствительны к тому, что они называют своими энергетическими и торговыми интересами", - подчеркивают в материале.

Также ЕС планирует ввести торговые ограничения на некоторые критически важные минералы, металлы и руды, используемые в российском аэрокосмическом секторе и для разработки дронов, которыми РФ бомбардирует города Украины, а также технологии, такие как средства радиоэлектронного подавления.

Российская нефть - последние новости

Как писал УНИАН, Россия наращивает экспорт нефти до рекордных уровней. В частности, за период с 18 по 24 мая РФ отгружала в среднем 3,66 млн баррелей нефти в сутки против 3,65 млн баррелей за период с 19 апреля по 17 мая. Известно, что большая часть российской нефти традиционно отгружается в страны Азии.

В то же время Business Insider сообщал, что нефтяные доходы РФ "летят" вверх, но у Путина появилась другая проблема. Эксперты говорят, что Россия все больше сталкивается с дефицитом рабочей силы и ограничениями военного производства.

Вас также могут заинтересовать новости: