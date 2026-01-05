Китай разрабатывает инновационную систему обеспечения войск с искусственным интеллектом

Одним из уровней "интеллектуальной совместной логистики" станет планирование и оптимизация с помощью искусственного интеллекта.

Китайская армия предпринимает ряд усилий по созданию интеллектуальной логистической системы будущего, способной снабжать свои войска в будущих войнах. Речь идет о технологиях, начиная от многодоменной сенсорной сети и заканчивая прогнозным планированием с использованием искусственного интеллекта, которое сопоставляет ресурсы с грузовыми дронами и гусеничными беспилотными транспортными средствами.

Как пишет Defense One, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже тестирует новые технологии в рамках "интеллектуальной совместной логистики" в ходе учений на плато, на границе и на побережье.

Первый уровень

Первым уровнем станет переход от периодических отчетов подразделений к постоянному контролю за оборудованием и запасами.

В издании объяснили, что Китай хочет проводить автоматический мониторинг транспортных средств и энергетических установок и внедрить интеллектуальные склады, которые отслеживают предметы в режиме реального времени. В "интеллектуальной совместной логистике" описывается цель автоматического определения статуса и потребностей поддержки, уникальные коды для ключевых предметов и складские системы, которые предоставляют актуальную картину ресурсов.

Одной из основ "интеллектуальной совместной логистики" является то, что каждый предмет в китайской армии получит совй уникальный идентификационный номер, что упростит их логистику и отслеживание статуса. НОАК уже создала систему совместных складов в качестве общей основы для этой работы.

Идея НОАК состоит в том, чтобы каждая часть не тащила с собой палатки, генераторы и офисное оборудование при каждой ротации. Вместо этого базы будут хранить общий запас лагерного оборудования и комплектов для миссий, из которых части берут все необходимое по прибытии.

В издании поделились, что учебные базы в Синьцзяне теперь позволяют подразделениям заранее заказывать палатки, маскировочные сети, кислородные аппараты и другое общее снаряжение, а затем забирать их на месте. В военном подрайоне Ляоян совместный склад маркирует каждый предмет QR-кодом и позволяет военным и местным подразделениям запрашивать информацию о запасах в режиме онлайн и заказывать консолидированные поставки.

Второй уровень

В издании рассказали, что вторым уровнем "интеллектуальной совместной логистики" станет планирование и оптимизация с помощью искусственного интеллекта. С помощью ИИ китайская армия сможет быстрее сопоставлять потребности с запасами и транспортом.

НОАК разрабатывает систему сбора данных в режиме реального времени, быстрой передачи, эффективной обработки и интеллектуального принятия решений внутри системы управления логистикой. Эта система уже проходит испытания.

В издании отметили, что благодаря внедрению ИИ полевые подразделения в Тибете могут отправлять заказы онлайн через приложение для доставки "Xueyu" на централизованную платформу, которая агрегирует запросы в режиме реального времени и распределяет поставки по скоординированному плану. Это позволяет динамически распределять заказы, устанавливать правила приоритета и более эффективно использовать ограниченные грузовые автомобили, самолеты и складские помещения.

Кроме того, НОАК обратилась к гражданским компаниями, чтобы создать то, что будет похоже на совместный интеллектуальный магазин. В 2017 году Департамент логистики ВВС НОАК подписал пятилетнее соглашение с несколькими крупными логистическими компаниями, охватывающее транспорт, управление складами, закупки, слияние информации и исследовательские проекты, с целью построить логистическую систему, которая может "сражаться в военное время, реагировать в чрезвычайных ситуациях и служить в мирное время".

Третий уровень

В издании добавили, что третьим уровнем "интеллектуальной совместной логистики" станет автономная доставка на последнем километре. НОАК уже практикует беспилотное снабжение на высоте и в прибрежных подразделениях, используя грузовые дроны для перевозки продовольствия и запчастей.

Также в Китае тестируют гусеничный беспилотный наземный транспортный средство, известное как "Mule-200", для перевозки боеприпасов и других грузов вместе с пехотинцами. Эти платформы увеличивают дальность действия, снижают уязвимость на предсказуемых маршрутах и создают новые способы обеспечения снабжения в сложных условиях.

Кроме того, в НОАК работают над платформой, которая преобразует мониторинг топлива в вооруженных силах из периодических проверок в непрерывный мониторинг поступления, хранения и выдачи. Сетевые датчики постоянно контролируют состояние резервуаров и уровень запасов, а данные собираются и загружаются автоматически, так что командиры могут в режиме реального времени отслеживать состояние складов.

В издании подчеркнули, что плановики НОАК на протяжении двух десятилетий рассматривали логистику как основную проблему при вторжении через Тайваньский пролив. Новая китайская инициатива призвана решить это.

Китай способен в кратчайшие сроки перейти к военным операциям - что известно

Ранее Financial Times, ссылаясь на тайваньских и американских чиновников и экспертов, писало, что Китай нарастил свою военную мощь до такой степени, что способен в кратчайшие сроки перейти к военным операциям.

Операции армии Китая теперь включают непрерывную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на Тайвань, постоянную готовность армейских авиационных подразделений, которые будут десантироваться на Тайвань, и новую ракетную систему, способную поразить любую точку острова.

Также представитель министерства обороны Тайваня заявил, что Китай "расширил свой боевой радиус" с помощью новых истребителей – J-10, J-11, J-16 и J-20 – которые могут достигать Тайваня с внутренних баз без необходимости дозаправки на прибрежных базах, а также с помощью самолета-заправщика Y-20.

