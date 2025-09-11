Британия готова прислать Польше истребители и системы ПВО после инцидента с дронами

Атака стала первым случаем, когда НАТО сбило российские беспилотники над территорией союзников.

Великобритания заявила о готовности усилить оборону Польши истребителями Typhoon Королевских ВВС или системой противовоздушной обороны Sky Sabre. Это решение рассматривается после того, как НАТО впервые в своей истории сбило российские беспилотники над территорией союзников, пишет The Telegraph.

Министр обороны Джон Гили поручил военным "рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей" после инцидента, когда 19 российских дронов вошли в воздушное пространство страны. Во время семичасовой атаки было сбито по меньшей мере четыре аппарата силами польских и голландских истребителей, итальянского самолета AWACS и немецкой системы Patriot.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал атаку "масштабной провокацией" и заявил, что союзники успешно ее отбили. "Это была очень сложная и рискованная операция, и очень эффективная", - подчеркнул он.

На инцидент отреагировали и другие западные лидеры. Премьер Нидерландов Марк Рютте осудил "безрассудное нападение" и пообещал, что НАТО "будет защищать каждый сантиметр своей территории". В среду состоялось заседание Североатлантического совета после обращения Варшавы за консультациями по статье 4 договора. При этом союзники пришли к выводу, что инцидент не является основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Польшу была частью массированного удара по Украине, в котором Россия задействовала более 400 дронов и десятки ракет. В то же время он раскритиковал реакцию Запада: "Заявлений было более чем достаточно, но пока действий не хватало. Россияне проверяют границы возможного. Они фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО".

Польшу атаковали российские БПЛА

Как сообщал УНИАН, российская атака дронами на Польшу стала беспрецедентным случаем для НАТО. В ночь на среду 19 беспилотников пересекли польскую границу со стороны Беларуси во время массированного обстрела Украины. В операции по их перехвату участвовали польские и нидерландские истребители, итальянский самолет AWACS и немецкая система Patriot.

В НАТО заявили, что это впервые в истории альянса произошел перехват воздушных угроз над территорией союзников. Варшава назвала инцидент "масштабной провокацией" и созвала консультации по статье 4.

