Беларусь может быть использована как еще одна площадка для наступления на территорию Европы, обращает внимание эксперт.

Россия ночью проверяла способности Польши отражать атаки, считает бывший офицер воздушных сил, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский. Об этом он сказал в эфире "24 Канала".

"Посмотрите из какой части Украины и в какую часть Польши заходили большинство ударных беспилотников "Шахедов". Это было с близкой к территории Беларуси, что показывает, что, скорее всего, использовалась попытка проверить восточные фланги Польши на способности отражать такие атаки", - сказал эксперт.

Храпчинский отметил, что сейчас на территории Беларуси активно развиваются различные аэродромы - перестраиваются, восстанавливаются, и производственные мощности восстанавливаются, даже и склады с вооружением. Поэтому есть понимание, что Беларусь может быть использована как еще одна площадка для наступления на территорию Европы, говорит он.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что мир готовится, по крайней мере мы понимаем это, что готовится к Третьей мировой войне и это видно по объединению стран Китай, Корея, Россия, Иран, Индия. То есть мы видим формирование определенной силы, которая предусматривает возможное применение оружия уже непосредственно по Европе. Поэтому хотелось бы адекватной реакции со стороны стран НАТО и со стороны стран Европы", - прокомментировал Храпчинский.

По его словам, речь должна идти не просто об усилении отдельных польских границ по воздушной защите, а о возобновлении сотрудничества в рамках "Небесного щита Европы", который был создан в начале широкомасштабного вторжения в Украину.

"И безусловно надо говорить о возможности закрытия западной части Украины европейскими силами воздушного пространства для того, чтобы распределить украинские ресурсы возможностей. Потому что мы видим большое количество и нашествие дронов и не хватает средств нам для качественного отражения этих атак. Поскольку поступление помощи со стороны западных партнеров не такое активное и мы видим, что нехватка средств, прогнозируется нехватка определенных средств перехвата, поэтому нам надо перераспределить ресурсы. И здесь важно, чтобы Европа все же поняла, что надо объединить усилия стран, усилия Европы в целом", - отметил Храпчинский.

По его словам, пока мы видим фрагментированную Европу, страны которой отдельно заявляют о помощи Украине, но не объединяется вместе, чтобы нанести решительный удар по российской агрессии и привести к предотвращению дальнейших действий со стороны объединенных стран "оси зла", которые планируют таки начать Третью мировую.

Он также обратил внимание, что в Польше ночью использовали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения для выявления воздушной угрозы. Польша подняла самолет Saab и НАТО направило свой самолет радиолокационного обнаружения.

"Там происходила координация действий с самолетов командных, это помогает воздушным силам выявлять и возможно обезвреживать цели - опять же, пока до конца информации нет. Но это то, что показывает способность этих средств, которые мы ожидаем для того, чтобы усилить наши возможности", - отметил Храпчинский.

Атака БплА на Польшу - что известно

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в течение этой ночи было зафиксировано 19 вторжений российских дронов в польское воздушное пространство. Значительная их часть залетела со стороны Беларуси.

По словам Туска, сейчас подтверждено сбитие трех дронов, вероятно уничтожен и четвертый.

Польский премьер сказал, что Польша обратилась к НАТО с просьбой применить Статью 4 из-за вторжения российских дронов в свое воздушное пространство и сейчас ведутся консультации с союзниками по усилению противовоздушной обороны Польши.

