В результате бойни погибли шесть человек, еще 24 - госпитализированы.

Появилось полное видео с камер наблюдения Пермского государственного университета, где сегодня устроил бойню 18-летний Тимур Бекмансуров.

Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

На ней видно, как молодой человек с дробовиком в руках выискивает своих жертв, расхаживая по коридорам университета. Заметив застывших от шока учеников, он открывает по ним огонь.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!!!

Стрельба в Пермском университете: подробности

Утром 20 сентября в России вооруженный человек в военной форме напал на людей в Пермском государственном университете. Он открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус учебного заведения и всего произвел не менее 30 выстрелов, как предполагается, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра, легально купленного в мае.

Первоначально сообщалось, что погибли пять человек, а затем поступала информация о восьми погибших. На самом деле, как сообщает пресс-служба Минздрава РФ, погибли 6 человек.

Напавшего задержали, однако поначалу сообщалось, что его убили. В сети появилось видео момента его ранения.

Как выяснилось, стрельбу начал 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Перед произошедшим он оставил в соцсети пост, попросив не считать его действия терактом. "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути", - написал парень.

По словам очевидцев, во время стрельбы в университете не сработала тревога.

Автор: Виолетта Орлова