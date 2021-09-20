Появилось полное видео с камер наблюдения Пермского государственного университета, где сегодня устроил бойню 18-летний Тимур Бекмансуров.
Запись опубликовал Telegram-канал Baza.
На ней видно, как молодой человек с дробовиком в руках выискивает своих жертв, расхаживая по коридорам университета. Заметив застывших от шока учеников, он открывает по ним огонь.
Внимание! Видео содержит сцены насилия!!!
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Стрельба в Пермском университете: подробности
Утром 20 сентября в России вооруженный человек в военной форме напал на людей в Пермском государственном университете. Он открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус учебного заведения и всего произвел не менее 30 выстрелов, как предполагается, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра, легально купленного в мае.
Первоначально сообщалось, что погибли пять человек, а затем поступала информация о восьми погибших. На самом деле, как сообщает пресс-служба Минздрава РФ, погибли 6 человек.
Напавшего задержали, однако поначалу сообщалось, что его убили. В сети появилось видео момента его ранения.
Как выяснилось, стрельбу начал 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Перед произошедшим он оставил в соцсети пост, попросив не считать его действия терактом. "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути", - написал парень.
По словам очевидцев, во время стрельбы в университете не сработала тревога.