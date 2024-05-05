Певица призналась, что ей очень не хватает дочери.

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала, что ее старшая дочь Ульяна не проживает с ней. Дело в том, что 25-летняя девушка снимает жилье и живет вместе с любимым.

Тоня Матвиенко поделилась, что они очень редко видятся с дочкой, потому что Ульяна нашла себя в режиссуре, и постоянно находится на съемках. Артистка поддерживает дочь и понимает ее желание жить отдельно:

Мне ее очень не хватает, но она уже взрослая девушка и у нее должна быть своя жизнь. Мне нужно научиться жить без мамы и без Ульяны.

Кроме того, Матвиенко поделилась, что ее отец - художник Петр Гончар - вернулся в дом, где проживает семья певицы. Как известно, вместе с артистом Арсеном Мирзояном Тоня воспитывает младшую дочь Нину.

"Папа сейчас и с Ниной может помочь. Раньше одни девушки были, а теперь мужчины. Пусть командуют", - отметила исполнительница.

Также знаменитость рассказала о своем опыте работы в Киевском национальном университете культуры и искусств. В вузе артистка уже полгода преподает эстрадное пение.

"Мне непривычно, что у меня есть график. Ну я очень стараюсь", - объяснила Тоня Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко отдала на аукцион кольцо мамы. Певица заявила, что Нина Митрофановна была бы не против этого решения.

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