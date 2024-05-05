Речь идет о способности россиян продвинуться дальше в Донецкой области.

Без контроля над Часовым Яром в Донецкой области россияне не смогут продвигаться дальше на этом направлении, а значит, не смогут реализовать соответствующую цель Путина.

Об этом сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона. Он сказал относительно перспектив России продвинуться дальше следующее:

"Нет, не возможно (продвижение - УНИАН). На данном направлении, на локациях - Константиновское, Краматорское направление, на сегодня на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться". Видео дня

Он также прокомментировал состав вражеских войск на восточном участке фронта. В частности, в подразделениях российской пехоты довольно значительное количество - это новомобилизованные, которые уже даже не проходили обучение в учебных центрах.

"Они просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы. Причем в первых штурмовых рядах идут именно они, именно те, которые не обучены, которые недавно прибыли из российской глубинки. Если им удается где-то уже начинать закрепляться, тогда уже подтягиваются более опытные воины, которые уже имеют боевой опыт, и начинают окапываться и создавать огневой рубеж", - рассказал Калашников.

По его словам, мозги солдатам-оккупантам хорошо "промывают": "И они считают, что лучше умереть, чем попасть в плен. Многие из них считают, что украинцы, которые берут их в плен, будут над ними издеваться. Это им прямо как гвоздем забито. Оказывается они попасть в плен боятся больше, чем своих отрядов, которые стоят сзади и их расстреливают, если они отступают".

Штурмы России - что происходит возле Часового Яра

Во вчерашнем отчете американского Института изучения войны отмечалось, что оккупанты продвинулись под Авдеевкой Донецкой области и Купянском на Харьковщине.

В отчете также говорилось о том, что в течение суток войска РФ продолжили штурмы к востоку от Часового Яра. Но тогда подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские "военкоры" заявляли о небольших пехотных атаках для улучшения тактических позиций.

Представитель украинской группировки Хортица подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска несут значительные потери личного состава во время "мясных штурмов" в районе Часового Яра. В ISW отмечали, что бои шли к северо-востоку от Часов Яра возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Как уточнили в ISW, вблизи Часового Яра дислоцируются подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии 17-й артиллерийской бригады и 58-го батальона спецназа 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР".

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