Ранил и обезвредил преступника младший лейтенант полиции Константин Калинин.

В сети появилось видео момента ранения 18-летнего Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном университете.

Ролик опубликовал Telegram-канал LifeShot.

По информации МВД, ранил и обезвредил Бекмансурова сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин из первого прибывшего к университету экипажа.

"В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем инспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь", – отметили в МВД.

Позже министерство опубликовало видео рассказа лейтенанта, который обезвредил стрелка.

Читайте также"Очень тихим был" и годами готовился к бойне: что известно о пермском стрелке (фото, видео)По его словам, он прибыл на место событий с напарником, который занялся организацией эвакуации студентов из вуза. Сам же он отправился на поиски преступника.

"Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице. Я крикнул ему: "Бросай!", молодой человек направил оружие на меня и выстрелил. После чего я применил оружие", – рассказал лейтенант.

Сообщалось, что 18-летний Тимур Бекмансуров "давно думал и мечтал" о том, чтобы устроить стрельбу.

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

Автор: Катерина Шварц