Юристы отмечают, что "уклонист" - это бытовой термин, и в законе его нет.

В Украине отсутствует юридическое понятие "уклонист" - это бытовой термин, который применяется к лицам, которые нарушают определенные нормы законодательства, связанные с военным учетом и мобилизационными процессами. Поэтому наказания для "уклонистов" бывают разные в зависимости от конкретной статьи закона, которая была нарушена, пояснил офицер юридической службы Черкасского ОТЦК Ярослав Скрипаловский в комментарии "Суспільному".

"Если военнообязанный нарушает правила учета, то к нему могут применить административную ответственность. То есть могут составить протокол. Если военнообязанный не прибыл [в ТЦК], далее осуществляется административное задержание органами национальной полиции. То есть начальник территориального центра сообщает органы внутренних дел о соответствующем событии, и это лицо доставляют в территориальный центр с целью составления протокола. Далее протокол рассматривается и выносится постановление о привлечении к ответственности", - рассказывает юрист.

Уголовная ответственность для "уклонистов" наступает, если правонарушение касается более "поздних" этапов мобилизационного процесса. Тогда к ним применяют 336 статью Уголовного кодекса - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.

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"Если лицо прошло ВВК, оно признано годным к военной службе, и на сборный пункт оно не прибыло по боевой повестке, то есть оно уклоняется от военной службы, оно нарушает нормы статьи 336 Уголовного кодекса. А значит, это является основанием для того, чтобы начальник ТЦК сообщил органы досудебного расследования по факту уголовного преступления", - объясняет Ярослав Скрипаловский.

Как отмечает "Суспільне", в подавляющем большинстве случаев осужденные по указанной статье получают условное наказание. Юрист ОО "Юридическая сотня" Инна Симакина, говорит, что лица, осужденные к условному наказанию, могут быть призваны на военную службу.

"Соответственно, "уклонист", который уже был осужден за уклонение от военной службы и даже который был освобожден условно, может дальше также быть призван на военную службу", - говорит она.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая. Согласно этому законопроекту, прийти в ТЦК и пройти ВВК обязаны будут многие военнообязанные. Узнайте, с какими болезнями не мобилизуют в Украине даже по этому закону.

Также мы рассказывали, что в некоторых селах Украины уже не осталось мужчин, которые подлежат мобилизации. Такая ситуация, например, возникла в селе Степановка на Сумщине. В начале мая представители регионального ТЦК проводили там общее оповещение и длительное время в центре населенного пункта видели только стариков и женщин и не встречали мужчин призывного возраста.

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