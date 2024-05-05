В то же время враг потерял более сотни солдат и десятки единиц вооружения.

На Ореховском на Херсонском направлениях за минувшие сутки ВСУ отбили 15 штурмов.

На Ореховском направлении оккупанты совершили пять штурмов: по два - в районах Старомайорского и Роботино, один - в районе Новополья. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 10 бесполезных штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - сообщили в Силах обороны юга.

Украинские военные наносили огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам противника. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 116 человек. Также враг потерял 23 единицы вооружения и военной техники, из них: пушка, зенитная установка, миномет, 12 единиц автобронетехники, станция радиоэлектронной борьбы, станция управления БпЛА, антенна, аэрофотостанция, четыре лодки. Также уничтожены два места хранения боеприпасов, склад ГСМ, стартовая позиция запуска БПЛА и наблюдательный пункт.

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Российские обстрелы

"Оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали большое количество ударных дронов различных типов, постоянно осуществляют аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 191 разведывательного БпЛА", - рассказали в ВСУ.

В частности, за прошедшие сутки враг нанес ракетный удар крылатыми ракетами, предположительно "Искандер-К", по Одесской области. В результате удара ранены четыре гражданских лица, повреждено административное здание, здания предприятия, частные жилые дома, здание религиозного учреждения, башня сотовой связи.

Ночью в операционной зоне Сил обороны Юга противник применил дроны-камикадзе типа "Shahed -131/136". Силами противовоздушной обороны точно уничтожено три дрона, из них один на Херсонщине, а также по одному в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 229 FPV-дронов, один ударный БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 183 осколочных боеприпаса.

В результате применения указанных средств поражения по 10 населенным пунктам Херсонщины ранен гражданский человек, повреждены многоэтажки, частные жилые дома, учебное заведение, объект коммунальной инфраструктуры, магазин, хозяйственные постройки и гражданский автомобиль.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла Очаков, на Днепропетровщине - Никопольщину - ранен гражданский, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятий, рекреационный объект, гаражи, гражданские автомобили, десяток солнечных панелей и линии электропередачи.

На Запорожье под вражеским огнем находилось 10 населенных пунктов. В результате применения противником ударных дронов и артиллерии повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Кораблей флота противника в Черном и Азовском морях сейчас не наблюдается.

Российские ракетоносители находятся в пунктах базирования. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг продолжает менять места стоянок.

Война в Украине - последние новости

Напомним, на Ореховском направлении и левобережье Днепра 3 мая российская оккупационная армия значительно увеличила количество штурмов. В частности, на Ореховском направлении захватчики совершили 5 штурмов: один - в районе Старомайорского и четыре - в районе Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было 11 штурмов - понеся потери, отошли на свои исходные позиции.

Днем 4 мая российская армия нанесла удар двумя ракетами по Одесской области. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что ранены три человека: мужчина и две женщины. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы.

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