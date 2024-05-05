OKS поделился, как появился кавер на легендарную песню "Ніченька".

Молодой украинский певец OKS, настоящее имя которого Виталий Окс, рассказал о сотрудничестве с народной артисткой Украины Тиной Кароль. Исполнитель поделился, как легенда украинского шоу-бизнеса относится к молодым талантам.

Как известно, Тина Кароль и OKS познакомились на десятом сезоне шоу "Голос страны". Виталий пытался украинизировать три композиции Кароль, но вышел в свет только один из них - "Ніченька".

Окса считают любимцем Тины, потому что он дошел до суперфинала "Голоса страны" при ее поддержке, а также исполнитель трижды выступал со звездой на ее концертах. Кроме того, он получил разрешение перевести ее хит.

"Мы общались с Тиной и работали очень долго. Этот коннект длился с моего участия в "Голосе страны". Когда я впервые услышал о возможности переводов ее песен, я сразу написал: "Тина, пожалуйста, очень хочу попробовать". И "Ніченька" стала третьим моим переводом", - поделился певец.

Однако Кароль по неизвестным причинам не позволила Оксу выпустить два предыдущих перевода ее песен. Сам Виталий не раскрывает подробностей отказа и держит в тайне название песен и, почему Тина одобрила только третий трек:

Просто не скажу. Она невероятная... Я обожаю Тину и очень трепетно отношусь к ней, ее таланту, систематичности, работе. Надеюсь, эта работа не будет последней.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о самом большом поражении в музыкальной карьере.

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