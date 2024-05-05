Российский диктатор будет стремиться как можно сильнее надавить на Европу по многим направлениям, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и европейские разведслужбы предупредили свои правительства о том, что РФ "замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту", поскольку намерена взять курс на длительный конфликт с Западом.

Российская сторона "уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории как напрямую, так и через посредников, не проявляя при этом явной озабоченности по поводу гибели мирных жителей", пишет Financial Times, ссылаясь на сведения сотрудников разведки.

"Хотя агенты Кремля имеют долгую историю подобных операций и в последние годы время от времени совершали атаки в Европе, появляются все новые свидетельства более агрессивных и согласованных усилий", - такие оценки журналисты получили из трех разных европейских государств.

Видео дня

Один из сотрудников разведки заявил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин чувствует себя "ободренным" и будет стремиться как можно сильнее надавить на Европу по многим направлениям - с помощью дезинформации, саботажа или хакерских атак.

По мнению одного высокопоставленного представителя европейского правительства, через службы безопасности НАТО поступает информация о "явных и убедительных российских проделках", которые координируются и имеют большие масштабы. Он добавил, что пришло время "повысить осведомленность и сосредоточиться" на угрозе российского насилия на европейской территории.

Старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House полагает, что активность РФ действительно возросла. "Эти точечные атаки, которые мы видели до сих пор, конечно, направлены на создание беспорядков, но они также могут использоваться для дезинформации. А потом Россия учится на этих атаках, если хочет по-настоящему обездвижить Европу... Это тренировка", - поделился мнением эксперт.

В центре внимания Россия - новости о проделках страны-агрессора в ЕС

В апреле министр транспорта Швеции сообщил, что РФ пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Шведские правоохранители расследуют серию недавних железнодорожных катастроф, которые, по их мнению, могли произойти в следствии саботажа.

Служба внутренней безопасности Эстонии сообщала, что в феврале нападение на машину министра внутренних дел и на журналистов совершили российские шпионы.

Кроме того, считается, что есть "российский след" в хакерской атаке на социал-демократическую партию канцлера Германии Олафа Шольца, совершенной в прошлом году.

Стоит отметить, что в начале мая 2024-го в столице Германии Берлине произошел мощный пожар на оборонном заводе Diehl Metal Applications, который принадлежит компании Diehl Defence. Эта компания занимается разработкой систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые немецкая сторона передавала Украине для защиты от российских ударов с воздуха.

Напомним, после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, на протяжении двух недель из Европы были изгнаны более 600 сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием.

Вас также могут заинтересовать новости: