Эксперты полагают, что на решения Путина может влиять его возраст.

За более чем 20 лет при власти Путин превратил Россию в монолит, сокрушая политическую оппозицию, выгоняя из страны независимых журналистов и способствуя растущей преданности ханжеским "традиционным ценностям". Его влияние настолько доминирующее, что другие российские чиновники могли лишь покорно стоять в стороне, когда он начал войну в Украине. При таком уровне власти то, что Путин будет делать в свой следующий срок, является пугающим вопросом как внутри РФ, так и за рубежом, пишет Associated Press накануне его инаугурации.

Отмечается, что война в Украине вызывает наибольшую озабоченность, и Путин не демонстрирует никаких признаков изменения курса.

"Война в Украине занимает центральное место в его нынешнем политике, и я не вижу ничего, что могло бы указывать на то, что это изменится. И это влияет на все остальное", - заявил профессор Сиракузского университета Брайан Тейлор. Видео дня

Указывается: если война закончится не полным поражением любой из сторон, а Россия сохранит за собой часть территорий, которые она уже захватила, европейские страны опасаются, что Путин может напасть на страны Балтии или на Польшу.

"Вполне возможно, что у Путина действительно огромные амбиции, и он попытается после дорогостоящего успеха в Украине совершить новое нападение где-нибудь еще… Но Россия будет не в состоянии начать новые агрессивные войны, когда война на Украине наконец закончится", - отметил профессор международных отношений Гарварда Стивен Уолт.

Другие же считают, что такое рациональное беспокойство может не возобладать. Максим Саморуков из Российского Евразийского центра Карнеги заявил, что "движимая прихотями и заблуждениями Путина, Москва, скорее всего, совершит обреченные на провал ошибки". Он предположил, что возраст Путина может повлиять на его суждения и решения:

"Растущее ощущение ограниченности времени, несомненно, способствовало его судьбоносному решению вторгнуться в Украину".

В целом, по мнению Саморукова, Путин, возможно, вступает в свой новый срок с более слабой властью, чем кажется: режим "находится под постоянным риском рухнуть в одночасье, как это случилось с советским предшественником Путина три десятилетия назад".

Инаугурация Путина 7 мая - что сообщалось

Напомним, как сообщает Центр национального сопротивления, в Москве 7 мая Кремль устроит "цирковое представление", которое называется "инаугурация президента РФ".

Отмечалось, что просмотр трансляции будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий Украины: "Террористы из Кремля берут из Северной Кореи не только снаряды, но и передовой опыт культа личности".

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