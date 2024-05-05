Причастный к пыткам над украинскими пленными ликвидирован.

В воскресенье, 5 мая, около 09:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал организатору застенков Евгению Ананьевскому, сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Отмечается. что в результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными ликвидировано.

По данным ГУР, Ананьевский - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность.

В управлении напомнили, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие.

Евгений Ананьевский ликвидирован - видео

В Бердянске взорвали коллаборанта - что сообщалось

Напомним, как сообщал УНИАН со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Бердянске взорвали машину коллаборанта, сотрудника исправительной колонии. По официальной версии следствия России, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство коллаборанта, от полученных травм "пострадавший" скончался на месте происшествия".

Громкие операции ГУР по ликвидации предателей Украины

В декабре 2023 года в РФ был найден мертвым беглый предатель, бывший нардеп ВРУ Илья Кива. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что "Кива - все", добавив, что "такая судьба будет постигнуть других предателей Украины, а также муртадов путинского режима".

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