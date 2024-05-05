Этот десерт можно приготовить даже если у вас нет духовки.

Выпекание часто может стать сложной задачей, но в этом нет необходимости, когда дело доходит до рецептов, которые готовятся без духовки. Лимонный чизкейк это отличный вариант для теплых и жарких дней.

Этот рецепт, которым поделился Ехргеѕѕ, занимает всего 15 минут.

"Вкусный лимонный чизкейк с хрустящей бисквитной основой, насыщенный вкусом свежей лимонной цедры и сока", - описывает десерт его автор, блогер Шарлотта Оутс.

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Для приготовления надо взять:

печенье - 200 г;

сливочное масло - 80 г;

сливочный сыр - 250 г;

двойные сливки - 280-300 мл;

сахарная пудра - 100 г;

цедра двух с половиной лимонов;

лимонный сок - 5 ч.л.

Берем форму 22 см и на ее дно застилаем пергамент. Масло надо растопить в микроволновке. В это время измельчаем печенье в крошку. Его надо смешать с маслом и полученным "тестом" сформировать дно и бортики будущего десерта. Помещаем в холодильник для затвердевания.

Для начинки взбиваем двойные сливки до образования мягких пиков, затем добавляем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонную цедру и лимонный сок. Все это взбиваем до однородности и выливаем в форму. Далее возвращаем ее в холодильник еще на 2-3 часа. Украшать лучше кусочками лимона.

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