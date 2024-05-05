Выпекание часто может стать сложной задачей, но в этом нет необходимости, когда дело доходит до рецептов, которые готовятся без духовки. Лимонный чизкейк это отличный вариант для теплых и жарких дней.
Этот рецепт, которым поделился Ехргеѕѕ, занимает всего 15 минут.
"Вкусный лимонный чизкейк с хрустящей бисквитной основой, насыщенный вкусом свежей лимонной цедры и сока", - описывает десерт его автор, блогер Шарлотта Оутс.
Для приготовления надо взять:
- печенье - 200 г;
- сливочное масло - 80 г;
- сливочный сыр - 250 г;
- двойные сливки - 280-300 мл;
- сахарная пудра - 100 г;
- цедра двух с половиной лимонов;
- лимонный сок - 5 ч.л.
Берем форму 22 см и на ее дно застилаем пергамент. Масло надо растопить в микроволновке. В это время измельчаем печенье в крошку. Его надо смешать с маслом и полученным "тестом" сформировать дно и бортики будущего десерта. Помещаем в холодильник для затвердевания.
Для начинки взбиваем двойные сливки до образования мягких пиков, затем добавляем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонную цедру и лимонный сок. Все это взбиваем до однородности и выливаем в форму. Далее возвращаем ее в холодильник еще на 2-3 часа. Украшать лучше кусочками лимона.
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