Россияне допустили массу ошибок в начале вторжения и продолжают игнорировать собственные боевые пособия сейчас.

Россия до сих пор не смогла захватить всю Украину, несмотря на значительное преимущество в численности людей и вооружений. Одна из причин этого заключается в том, что российская армия игнорирует собственную доктрину и официальные пособия по тактике ведения боев. Об этом изданию Business Insider рассказал эксперт по российской армии в аналитическом центре RAND Corporation Скотт Бостон.

"Многие базовые элементы этой доктрины достаточно надежны, чтобы они могли стать основой для успешных операций. Но вы должны следовать им", - говорит аналитик.

Например, когда российская бригада проводит штурм, подразделения должны наступать несколькими эшелонами - или волнами - войск и танков, синхронно с элементами разведки, фланговой защиты, при поддержке инженерных подразделений, артиллерии и ПВО. При этом наступление должно происходить на определенной ширине фронта.

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Но когда Россия попыталась молниеносным наступлением захватить Киев в первые дни войны, колонны бронетехники просто двинулись по узким, перегруженным дорогам. Зажатые блокпостами и засадами, они были уничтожены украинской артиллерией, беспилотниками и противотанковыми ракетами.

Но даже сейчас россияне продолжают игнорировать собственные пособия по ведению боя. Например, вместо продвижения вперед за счет быстрого и хорошо скоординированного маневра россияне просто забрасывают украинские оборонительные линии артиллерийскими снарядами и планирующими авиабомбами, сочетая это с "мясными штурмами" в лоб.

Как объясняет Скотт Бостон, доктринально обоснованные атаки также могут потерпеть неудачу. Но россияне часто допускали ошибки именно потому, что не придерживались доктринальных указаний, которые были включены в руководства по уважительной причине.

Но кроме ошибок на тактическом уровне аналитик считает неправильной и общую стратегию российского вторжения в Украину. Кремль ожидал, что украинцы не будут оказывать значительного сопротивления и страна будет быстро оккупирована. Именно поэтому российские подразделения даже не имели четкого плана действий перед вторжением - только поставленную задачу взять указанный населенный пункт или объект.

Бостон отметил, что перед вторжением в Ирак в 2003 году военное командование США тоже надеялось, что иракские войска не будут оказывать сильного сопротивления, однако план вторжения все же был разработан и предусматривал в частности вариант с ожесточенным сопротивлением иракцев.

Как отметил аналитик, доктрина и подготовка войск мало что будут значить, если "вас посылают делать неправильные вещи с неправильными инструментами для работы".

Вместе с тем Бостон признает, что некоторые вещи россияне сделали правильно. В частности это касается тактики противодействия украинскому контрнаступлению летом 2023 года, когда россияне прикрывались плотными минными полями.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия пытается реализовать на фронте стратегию "тысячи порезов", истощая ВСУ большим количеством локальных боев. Генерал Игорь Романенко считает это подготовкой к масштабному российскому наступлению, которое начнется после истощения ВСУ.

Также мы рассказывали, что Россия спешит захватить как можно больше земель. Российские войска используют момент, пока они еще имеют преимущество артиллерии и живой силы в ожидании поступления нового оружия и мобилизации в Украине.

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