К службе в полиции девушка приступила лишь месяц назад.

В Одессе полицейская опозорилась, сделав оскорбительное заявление о приказе руководства дежурить возле церкви во время Пасхи. Руководство местной полиции обещает уволить девушку.

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором девушка в полицейской форме очень негативно высказывается о задании дежурить рядом с церковью во время Пасхи. Она сказала, что нет беды в том, если верующие погибнут из-за атаки российских оккупантов. При этом молодая женщина применяет много ненормативной лексики прямо во время записи своего "заявления".

"Всем хиханьки-хаханька, а мне не хиханьки и не хаханьки, бл**ь. Нах*й эту церковь охранять. Там, говорят, от силы человек 30. Еб**ь, ну, прилетит туда и что? Ничего страшного, бл**ь. Это же не минус сто человек, это всего минус 30...", - поделилась мнением полицейская.

В региональном главке Национальной полиции уже отреагировали на это.

"Сегодня, 5 мая, во время мониторинга интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с высказываниями полицейской о недовольстве обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и равнодушием к возможным обстрелам и гибели граждан. Это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области.

Акцентируется, что такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства. Сейчас сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. В региональном главке уверяют, что к службе в полиции девушка приступила всего месяц назад.

"Национальная полиция Украины готова защищать и оберегать граждан как во время празднования Пасхи, так и каждый день и внутри страны, и на линии фронта. Мы уважаем наши традиции, имеем святые и духовные ценности. К тому же в Одессе, которая чуть ли не ежедневно становится объектом российских вражеских атак, где гибнут люди, и где полицейские вместе с медиками и спасателями первыми приходят на помощь", отметили в Главном управлении Нацполиции.

Также уверяется, что ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства.

Пасха в Украине

В честь Пасхи в храмах проводили праздничные богослужения. Украинцев предупредили об опасности из-за военной агрессии РФ. Конкретное время богослужений Украины в разных городах отличалось в зависимости от ситуации в регионе. Есть и общие тенденции - например, почти во всех храмах страны в этом году не было всенощных богослужений из-за комендантского часа.

Утренние пасхальные службы в Одессе начались после окончания комендантского часа - с 5 утра. Освятить куличи можно было 4 и 5 мая.

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