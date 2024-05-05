Существенные потери войска РФ понесли и в военной технике.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк обнародовал, какими были потери России в Украине за последнюю неделю. "Отминусовано", в частности, еще более 8 тысяч российских оккупантов.

"За неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года потери противника составили около 8110 человек личного состава", - сообщил Павлюк в своем Telegram-канале.

По его данным, враг за неделю потерял 1106 единиц вооружения и военной техники.

Видео дня

"Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск: 96 танков, 188 боевых бронированных машин, 264 артиллерийских системы, 7 РСЗО, 14 установок ПВО, 353 единицы автотехники, 31 единица спецтехники", - отметил командующий.

Кроме этого, отметил он, нашими защитниками уничтожен вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БПЛА.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 мая, украинские защитники уничтожили в Донецкой области российский Су-25.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман отметил, что это фронтовой штурмовик, и он не очень скоростной - максимальная скорость составляет 950 км/ч. У противника таких самолетов, по разным оценкам, до 200.

По данным Генштаба, в частности за сутки 4 мая потери российских оккупантов в Украине в живой силе выросли на 860 человек и преодолели отметку в 474 тыс человек.

Кроме самолета, Россия также потеряла за прошедшие сутки до 30 единиц бронетехники, 21 артиллерийскую систему, 1 РСЗО, два средства противовоздушной обороны, четыре единицы специальной техники и 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Также ликвидировано 25 дронов противника оперативно-тактического уровня.

В предыдущем отчете Павлюка, за неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силы обороны Украины уничтожили около 6620 человек личного состава противника и 849 единиц вооружения и военной техники российских войск.

Вас также могут заинтересовать новости: