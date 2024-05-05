Отмечается, что российские войска используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта.

Российские силы пытаются "любой ценой" захватить как можно больше земель в Украине до того, как жизненно важная военная помощь США попадет в руки киевских войск, предупреждают официальные лица и аналитики, пишет The Independent.

Отмечается, что, хотя первые транши американского пакета на сумму 61 миллиард долларов уже начали поступать, на то, чтобы значительная часть помощи была доставлена, могут потребоваться недели или, возможно, даже месяцы.

Тем временем российские войска в полной мере используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта и спешат окружить участки контролируемой Украиной территории в восточном районе Донецка, указывает издание.

Видео дня

"Кремль торопится. Они (россияне - УНИАН) пытаются любой ценой улучшить свои боевые позиции, чтобы заставить Украину договориться о прекращении огня", - считает Павел Лузин, который занимается вопросами российских вооруженных сил для базирующегося в США аналитического центра Jamestown Foundation.

После падения Авдеевки накануне фиктивных российских выборов в марте московские войска захватили в общей сложности 11 населенных пунктов.

По мнению украинского военного аналитика и советника министерства иностранных дел Тараса Жовтенко, последние достижения войск РФ является продолжением общей операции:

"Перед президентскими выборами в России было ясно, что захват новых территорий - это политическое задание, переданное сверху российским солдатам. Прямо сейчас мы наблюдаем продолжение… Они пытаются захватить как можно больше земель до того, как прибудет военная помощь США".

Напоминается, что сейчас российские войска активно наступают на южные окраины Часов Яра

"Бахмут не имел подлинного стратегического значения, а Часов Яр имеет", - заявил профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк.

Расположенный на возвышенности, город предлагает "естественный маршрут на север", который может позволить российским войскам атаковать город Краматорск или дальше на запад в сторону Днепра, пишет The Independent.

"Нет сомнений в том, что военная помощь США, когда она прибудет, по крайней мере частично сведет на нет те преимущества, которыми в настоящее время пользуются российские войска на линии фронта. Но аналитики по-прежнему опасаются, что, если Россия продолжит захватывать города и территории (особенно, Часов Яр), это значительно усилит давление на силы Киева", - говорится в публикации.

Часов Яр - какая ситуация на фронте

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что захват Часового Яра - вопрос времени.

Отмечалось, что этот высотный опорный пункт является "ключом" к дальнейшему продвижению российских оккупационных войск к последним крупным городам Донецкой области. И Часов Яр может повторить судьбу Авдеевки, которую россияне полностью уничтожили.

Вас также могут заинтересовать новости: