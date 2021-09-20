Перед нападением преступник оставил записку в соцсетях.

В сети показали фото 18-летнего Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете.

Как пишет Telegram-канал Baza, перед нападением он оставил записку в социальных сетях.

В частности, стрелок утверждает, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях.

По словам преступника, он давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия.

Кроме того, в сети появилось несколько видео, как стрелок приближается к зданию университета с ружьем в руках.

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Автор: Катерина Шварц