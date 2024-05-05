Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста заработает 18 мая.

Представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко раскрыл, как представители ТЦК будут проверять обновление данных украинских мужчин через электронный кабинет.

"Обновленные данные через электронный кабинет попадают в единый государственный реестр. В случае остановки такого гражданина на улице или в другом месте для проверки его военно-учетных документов работниками ТЦК, работники имеют возможность подключиться [к реестру] или в телефонном режиме выяснить с оператором ЕГРВ по обновлению данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине. Если он обновил данные, к нему не будет никаких вопросов", - рассказал он в эфире Radio NV.

По его словам, в военный билет наклеивают штрих-код, распечатанный из единого государственного реестра. Отсканировав его можно получить всю электронную информацию о военнообязанном.

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Глущенко напомнил, что электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста заработает 18 мая. Это должно разгрузить ТЦК и сделать более удобный способ обновления данных для граждан.

Кабинет военнообязанного: что стоит знать

Недавно в Минобороны назвали функции электронного кабинета военнообязанного, создание которого предусмотрено новым законом о мобилизации. Благодаря сервису не нужно будет идти в ТЦК и СП, а также можно будет обновить свои данные.

Начальник Службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин объяснил, кому и в какие сроки нужно уточнять свои учетные данные.

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