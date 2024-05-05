"Минусован" самолет, предназначенный для поддержки боевых действий на линии фронта, отметил эксперт.

Украинские воины сбили российский самолет Су-25. Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман отметил, что это фронтовой штурмовик, и он не очень скоростной (максимальная скорость составляет 950 км/ч).

У противника таких самолетов еще чуть меньше 200, рассказал эксперт в эфире канала "Мы-Украина". "...190, по разным оценкам. Достаточно неплохой самолет с точки зрения нанесения урона нашим войскам", - сказал он. Офицер добавил, что Су-25 предназначен для поддержки боевых действий непосредственно на линии соприкосновения.

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что россияне за прошедшие сутки потеряли один самолет. Таким образом общие авиационные потери РФ на 5 мая 2024 года таковы - ликвидировано 349 самолетов и 325 вертолетов.

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Украинская сторона ожидает поставки от Украины американских истребителей F-16, чтобы российские захватчики потеряли преимущество в воздухе. Для того, чтобы эти самолеты появились в нашем государстве, наши пилоты и техники проходят обучение в Британии и Франции.

В начале мая представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что такие западные самолеты на нашей территории могут начать "работать" после Пасхи.

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