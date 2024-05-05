За прошедшие сутки на юге было больше штурмов, чем обычно.

Российские оккупанты активизировали штурмы на юге Украины. Враг преимущественно атакует в районе Роботино Запорожской области, Крынок и острова Нестрига.

Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. В то же время он успокоил, что ситуация относительно стабильная. За прошедшие сутки было 19 попыток штурмов, что достаточно много.

"Обычно этот показатель немножко ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же получить очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, враг с потерями отошел. Но все-таки, такая активность была заметна", - отметил спикер.

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Плетенчук рассказал, что сегодня утром противник уже совершил шесть попыток штурмов. В основном враги атакуют Херсонское направление, в частности Крынки, где россияне пытаются безуспешно выбить украинских морпехов. Также сильно давят и на Роботино Запорожской области, где оккупанты также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций.

По словам Плетенчука, несколько попыток штурмов было и в районе острова Нестрига.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска упустили "окно возможностей", которое у них появилось в начале года из-за задержек в поставках американской военной помощи Украине.

В то же время на днях войска РФ захватили село Архангельское Донецкой области.

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