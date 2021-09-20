Преступник в соцсети подробно описал, как тщательно готовился к нападению.

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, еще со школы интересовался оружием и войной.

Об этом рассказал одноклассник злоумышленника, пишет Telegram-канал Readovka.

По его словам, Бекмансуров был нелюдим, друзей у него не было.

"Он очень тихим был всегда. Мы знали, что у него интересы к оружию и войне, потому что он обычно первым отвечал на эти вопросы на уроках. Он обычно ни с кем не общался особо. На уроках истории, когда рассказывали про терроризм и войну, всегда этим интересовался. Отвечал первым, знал больше нас всех. Про терроризм и террористические акты", – рассказал одноклассник стрелка.

Читайте такжеПрострелены ноги: пермский стрелок жив, он в реанимации без сознанияИзвестно, что Бекмансуров учился на первом курсе юридического факультета.

Он долго планировал нападение, выбирал место и копил деньги на ружье, которое в итоге легально приобрел.

Свои планы преступник подробно описал в соцсети перед тем, как пойти на расстрел. Уже опубликовано видео, как он покупал патроны.

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров: выдержки из письма

В своем посте преступник написал, как тщательно готовился:

"Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".

"Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настал час сделать то, о чём я мечтал. С середины 10-го класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия…".

Читайте такжеСтроили баррикады: в сеть слили фото и видео первых минут после кровавой стрельбы в Перми"В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место. Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения…".

"Пока не знаю, закончить всё самому или дать это сделать сотрудникам полиции, думаю, второй вариант будет веселее, всё равно нейтрализация меня не будет для них серьёзной проблемой".

"Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от третьего лица. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль…. Меня нельзя было остановить. Как я и говорил, для меня не имело значения, кого убивать и каким способом, мои родственники и друзья не смогли бы ничего сделать, любого врача-психиатра я бы смог обмануть, единственное, что могло меня остановить, – смерть, благо она близка".

"Не вижу смысла писать что-то еще. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасет запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы, как я, будут уничтожать все вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри".

Сообщалось, что 18-летний Тимур Бекмансуров "давно думал и мечтал" о том, чтобы устроить стрельбу.

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

Автор: Катерина Шварц