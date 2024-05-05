Представитель ведомства рассказал, будут ли работать старые документы после появления новых.

Представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко заявил, что вскоре в Украине начнут выдавать гражданам военно-учетные документы (ВОД) по новому единому образцу. Пока что их разработка продолжается.

Глущенко пояснил NV, что сейчас в Украине отсутствует единый образец для военно-учетных документов, однако ожидается, что единую форму вскоре утвердят постановлением Кабинета Министров.

Он также рассказал, что ожидает военнообязанных, резервистов, призывников, которые получили или только должны получить ВОД:

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если гражданин имеет документы, оформленные до принятия закона об усилении мобилизации №3633-IX, то он может и в дальнейшем им пользоваться. Туда только "внесут соответствующие отметки";

если гражданин до сих пор не имел такого документа, то ему выдадут ВОД по новому образцу.

По словам Глущенко, сейчас различные подразделения Сил обороны Украины имеют разные по форме и формату документы. В частности, у правоохранителей, СБУ и ГУР есть свой образец, однако и их скоро унифицируют.

"Военно-учетные документы устанавливаются их ведомствами, поэтому они могут быть разной формы и формата. С целью унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит единый документ единого формата единого образца для призывников, военнообязанных и резервистов", - подытожил представитель Генштаба.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о мобилизации. Среди прочего было решено о введении электронного кабинета.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Недавно в Минобороны назвали функции электронного кабинета военнообязанного, создание которого предусмотрено новым законом о мобилизации. Глущенко раскрыл, как представители ТЦК будут проверять обновление данных украинских мужчин через электронный кабинет.

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