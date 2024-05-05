Повреждена гражданская инфраструктура.

После 14:00 оккупанты ударили по центру Харькова, пока известно о по меньшей мере 5 пострадавших.

"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр", - написал глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что удар нанесен по центральной части города, в районе жилой застройки.

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Сначала Терехов сообщил о двух раненых, но через несколько минут отметил, что количество раненых увеличивается.

"Сейчас их уже пятеро", - написал он.

Синегубов сообщает, что по предварительной информации, враг нанес удар по центральной части города Харьков КАБом.

"Медики оказывают помощь пятерым пострадавшим, которые получили поражения осколками стекла", - уточнил он.

По обновленным данным, число пострадавших выросло до 10.

"Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На эту минуту медики оказывают помощь десятью пострадавшим по двум адресам попаданий", - написал Синегубов.

Он добавил, что оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна.

"Повреждены многоквартирные дома и авто. Ликвидация последствий продолжается", – отметил председатель ОВА.

Война в Украине - атаки на Харьков

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 мая, российские захватчики неоднократно атаковали Харьков. Вследствие одного из ударов возник сильный пожар на производственном предприятии в Индустриальном районе города. Сообщалось о раненых.

Российские оккупанты ударили также по селам в Харьковской области. Полиция информировала, что есть пострадавшие, а председатель Харьковской ОГА сообщил о погибшем 49-летнем мужчине в результате обстрела села Слобожанское Харьковского района.

Позже оккупанты снова ударили по Харькову. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что возник масштабный пожар на гражданском предприятии. Сообщалось о шести раненых.

После 21.00 Терехов сообщил об очередных взрывах в городе. После полуночи город был атакован "Шахедами". Было попадание в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома.

Также в результате атаки дронов загорелись гаражи с автомобилями и хозяйственные постройки.

МВД информировало утром о 5 пострадавших в результате атаки РФ на жилой сектор Харькова.

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