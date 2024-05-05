'Теневой' флот РФ, питающий войну против Украины, вышел из-под контроля, - The telegraph

Установленная граничная цена на нефть не работает.

Решение Запада установить граничную цену на нефть заставило Россию увеличить теневой флот. Эти танкеры перевозят российскую нефть в больших количествах в такие страны, как Китай, Индия и Иран, по более высоким ценам.

Издание The telegraph пишет, что суда "темного флота" старые, плохо обслуживаются, не зарегистрированы и три четверти из них не застрахованы, а также отключают транспондеры, что увеличивает вероятность аварий. При этом обычные законопослушные судоходные компании раздражены тем, как эта деятельность влияет на их репутацию.

Основная проблема заключается в том, что предельные цены применяются запутанным, непоследовательным и чрезмерно бюрократизированным образом. Кроме того, очень легко подделать документацию о соответствии. Ограничение цен распространяется только на страны, которые имеют обширные связи с G7. В результате все больше и больше судов переходят в "темный" флот, где они свободны от предельных цен, связанной с ними бюрократии и требования регистрации или страхования. По последним подсчетам, такой переход совершили около 800 танкеров - 20% от общего числа.

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Это повлекло за собой некоторые изменения. Обычно большинство судов регистрируется в таких странах, как Панама, Либерия и Маршалловы острова. Однако в последние шесть месяцев в африканских странах, таких как Гвинея-Бисау, Габон и даже не имеющий выхода к морю Эсватини, наблюдается резкое увеличение числа регистрируемых судов. Аналогичный всплеск наблюдается и в создании страховых компаний, многие из которых находятся в Индии. Такая ситуация показывает, что решение о предельных ценах становятся неработоспособным.

Исправить ситуацию будет непросто. Дипломатических усилий, вероятно, не достаточно, чтобы пресечь деятельность новых сомнительных африканских регистратур и индийских страховщиков. Есть некоторые признаки того, что присутствие военно-морского флота может сдержать некоторые из наиболее вопиющих случаи. Простое уведомление, призывающее суда держаться подальше, вывело все незаконные перевозки из этого района.

Однако выйти за эти рамки будет проблематично, ведь государства тратят много времени и усилий на защиту и сохранения свободы судоходства.

Международное морское право разрешает военным кораблям брать на абордаж суда под иностранным флагом в открытом море только в некоторых четко определенных обстоятельствах, таких как пиратство, работорговля и прочее. Для проверки судов, которые предположительно нарушают российское ценовое ограничение, необходима резолюция Совета Безопасности ООН, но ее принятие невозможно до тех пор, пока Россия и Китай являются постоянными членами Совбеза.

Учитывая, что такие страны как Россия, Китай и Иран, используют демократические принципы против самих демократий, возникает необходимость предпринимать жесткие ответные действия без резолюции Совета Безопасности ООН.

Теневой флот России - последние новости

Издание Bloomberg писало, что индийские нефтеперерабатывающие компании больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО "Совкомфлот", из-за риска, связанного с санкциями.

Позже издание Reuters сообщило, что Индия снова начала принимать российские танкеры с нефтью после кратковременной остановки. Стоит отметить, что именно Индия и Китая стали крупнейшими пакупателями российской нефти.

Чтобы обойти санкции, российская государственная танкерная компания переименовала некоторые свои суда в честь городов страны после введения санкций со стороны США.

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