В одном из сел нет мужчин и парней, утверждает местная жительница.

Продолжается мобилизация в Украине, и стало известно о серьезной проблеме с мобилизационным процессом, которая возникла в Сумской области - в селе Степановка в начале мая представители регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки проводили общее оповещение и долгое время в центре населенного пункта видели только стариков и женщин и не встречали лиц призывного возраста.

Такой информацией поделился руководитель службы связей с общественностью Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко, сообщает "Суспільне Суми". Поселковый голова Владимир Лукаш сообщил, что большинство мужчин, которые могут проходить службу в армии, уже мобилизованы.

"Если взять к количеству тех, кто есть на учете и тех, кто служит - у нас самый большой процент - более 25...", - заявил чиновник. По его словам, на учете в Степановской громаде стоят более 2,5 тысячи военнообязанных. Лукаш добавил, что проходят службу около 700 граждан. Также он сообщил, что есть много погибших из тех, кто отправился защищать Украину.

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В частности, на войне мужа потеряла местная жительница Ирина, у нее есть ребенок, и она работает в Доме культуры. "...У нас в селе парней нет, мужчин нет, где вы кого будете брать? Все мужчины у нас забраны", - утверждала женщина.

Позже представители ТЦК встретили местного жителя Артема и вручили ему повестку. Мужчина рассказал, что уже получал повестки.

В центре внимания мобилизация 2024 - новости, которые сегодня стоит знать

Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации, который ранее приняла Верховная Рада. В документе, в частности, предусмотрено усиление ответственности за уклонение от службы. Закон вступит в силу 18 мая. Стоит отметить, что мобилизуют в Украине мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Издание The Guardian узнало, что в Киеве есть "островок выживания" - жилой комплекс в богатом районе, который не посещают военные и не вручают повестки. По сведениям журналистов, владельцы некоторых квартир в том ЖК - депутаты.

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