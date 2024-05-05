Американцы призывают расследовать вероятные казни как военные преступления.

Российские оккупанты с начала декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться.

Об этом свидетельствуют свежие данные Human Rights Watch (HRW). Американская организация призвала расследовать вероятные казни как военные преступления.

"После полномасштабного вторжения России в Украину ее силы совершили много ужасных военных преступлений. Казнь без надлежащего суждения или убийство украинских солдат, сдавшихся в плен, и раненых, хладнокровно расстрелянных, прямо запрещенных международным гуманитарным правом, также включены в это позорное наследие", - сказал Белкис Вилле, помощник директора по вопросам кризисов и конфликтов.

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HRW проанализировала записи с дроном, которые были опубликованы в социальных сетях 2 декабря, 27 декабря и 25 февраля. На этих кадрах украинские военные якобы сдались, но были расстреляны российскими войсками. В организации отмечают, что не могут проверить места некоторых инцидентов.

Однако, там отмечают, что поскольку бойцы уже не участвовали в боевых действиях, согласно международному гуманитарному праву, они больше не были мишенями, а потому по ним нельзя стрелять. Это же подтверждают Женевские конвенции.

На кадрах от 24 февраля можно увидеть, как по меньшей мере семеро украинских военных снимают бронежилеты. Шестерых из них сразу расстреляли, а еще один был убит при попытке убежать. Инцидент произошел в селе Ивановское Донецкой области. HRW смогла различить российских и украинских солдат по ленте на их руках.

В марте ООН заявила, что украинские военнопленные в российском плену подвергались пыткам, включая неоднократные избиения, электрошок и имитационные казни. Некоторые даже подверглись сексуальному насилию. Также были зафиксированы "достоверные обвинения" о казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных.

Генеральная прокуратура Украины 9 апреля сообщила о 27 уголовных производств по фактам расстрелов украинских военнопленных. При этом правитель РФ Владимир Путин отрицает, что его правительство совершило военные преступления против украинцев.

"Хотя каждый из этих случаев ужасен, возможно, самым страшным являются доказательства, указывающие по крайней мере в одном случае на то, что российские силы явно отдавали приказы убивать солдат вместо того, чтобы позволить им сдаться, тем самым одобряя военные преступления", - подчеркнул Вилле.

Убийство украинских пленных россиянами

Российские оккупанты вопреки международному праву казнят украинских пленных, пытают их и удерживают в ужасных условиях.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что случаев расстрела оккупантами украинских пленных гораздо больше, чем говорят публично.

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