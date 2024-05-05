Патриарх во время литургии подчеркнул, что это было бы конкретным выражением силы Воскресения Господа.

Патриарх Варфоломей во время ночной литургии на Пасху призвал Украину и Россию к "христианскому" жесту - обмену всех на всех. Как сказал духовный лидер православия, это было бы красноречивым выражением для Бога по случаю великого праздника.

Варфоломей отметил, что поддерживает инициативу движения "Наш выход" по обмену по принципу "всех на всех". Вселенский патриарх сказал:

"Духовно мы поддерживаем инициативу "Нашего выхода" по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения".

Как отмечается на странице "Нашего выхода", российская организация обращалась к Патриарху по случаю праздника с просьбой поддержать соответствующую инициативу. В обращении движения говорится: "Мы, от имени родственников пленных воинов, просим Вас в этот день святой Пасхи, в день всеобщего прощения и величия Духа призвать сильных мира сего к обмену пленными по принципу "всех на всех".

Отмечается, что на католическую Пасху с аналогичным призывом провести обмен выступил Папа Римский Франциск в Ватикане.

Буданов прокомментировал обращение Папы Римского

31 марта Папа Римский Франциск в католическую Пасху высказал пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной - в формате "всех на всех".

Эту возможность прокомментировал глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Он заявил, что поддерживает инициативу, но в ней есть один нюанс: без согласия России это невозможно, подчеркнул Буданов.

Вас также могут заинтересовать новости: