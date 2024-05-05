Певица подчеркнула, что они пережили сложные времена.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о трудностях в отношениях с мужем Арсеном Мирзояном.

Она отметила, что было несмколько серьезных этапов в их семейной жизни в последнее время.

"У нас два этапа таких было с Арсеном. Первый - когда я вернулась во время войны в Украину, а второй - когда не стало мамы. Сначала он никак не мог понять, как мне и, возможно, так вел себя "Не трогать" или "Надо время". А потом он понял, что "Надо Тоне помочь", - рассказала артистка программе "Ближче до зірок".

И подчеркнула, что сейчас Мирзоян стал другим. Он постоянно рядом и поддерживает жену во всем так:

"Он сейчас очень изменился, много на себя взял ответственности. Я могу поплакать, а он меня пожалеть, просто потискать".

Тоня добавила, что также изменилась после тяжелой утраты матери Нины Матвиенко.

"Я и сама изменилась. Мамы не стало и будто я такая стала очень маленький ребенок, которого оставили и резко она начала расти-расти, чтобы стать снова той Тоней, мамой", - добавила Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко ответила, почему ее старшая дочь не живет с ней.

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