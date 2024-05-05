Группа иностранных держателей еврооблигаций планирует заставить Украину платить проценты по своему долгу.

Похоже, западным инвесторам и кредиторам надоело давать отсрочку экономике Украины в связи с войной: Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным СМИ, на Украину планируют надавить по этому вопросу группы BlackRock BLK и Pimco (одни из крупнейших инвестиционных компаний в США).

Речь идет об инвесторах, владеющих примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины (ориентировочно на сумму 20 миллиардов долларов). Недавно эта группа сформировала комитет и наняла юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners PJT для ведения переговоров по уплате процентов.

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Главная цель: чтобы Киев, который только что получил около 60 миллиардов долларов помощи от США, возобновил выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

"Без соглашения Украина может объявить дефолт после окончания долговых каникул в августе, что запятнает ее репутацию среди инвесторов и усложнит возможность получения новых займов", - утверждает The Wall Street Journal.

Представители Международного валютного фонда и некоторые члены группы держателей облигаций обсудили эту тему в апреле, во время встречи в Вашингтоне. Тогда отмечалось, что общий объем списания долга с частного сектора может оказаться большим, чем сейчас показывают рынки облигаций, отмечает издание.

По данным AdvantageData, украинские облигации торгуются на уровне от 25 до 35 центов за доллар, что означает потери в размере 15 миллиардов долларов. СМИ напоминает, что когда держатели облигаций согласились на "двухлетние долговые каникулы" в 2022 году, существовало мнение, что война может быстро закончиться.

Теперь держатели облигаций надеются получить до 500 миллионов долларов США в виде ежегодных процентных платежей после того, как они согласятся на списание долга, утверждает WSJ.

"Они дали понять, что могут согласиться на дальнейшее списание долга позже. Некоторые держатели облигаций предложили использовать замороженные российские активы в Европе и Северной Америке для погашения части долга", - пишет издание.

Отмечается, что МВФ и еще несколько стран G-7 пока не поддерживают эту идею. В то же время они предполагают, что могут поддержать инвесторов, если те будут требовать меньших процентных выплат от Украины в период до 2027 года - по ставкам ниже рыночных.

"Некоторые считают, что Украина не захочет восстанавливать нормальный график погашения долга до 2027 года... Если соглашение будет достигнуто, оно может оказаться финансово привлекательным для инвесторов, которые купили украинские облигации по выгодным ценам", - резюмирует WSJ.

ЕС готов ужесточить санкции против России

В мае 2024 года стало известно, что Европейская комиссия готова опубликовать предложение о запрете перепродажи российского сжиженного газа в европейских портах ЕС. Также там собираются ввести ряд ограничений против трех будущих проектов РФ, направленных на добычу СПГ.

Об этом заявил Politico. По данным СМИ, упомянутые меры могут стать частью 14-го пакета антироссийских санкций Брюсселя.

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