Cанкции душат арктические газовые амбиции Путина: Bloomberg раскрыло проблемы РФ

"Арктик СПГ 2" имеет решающее значение для расширения экспортных мощностей России.

Экономика России оказалась удивительно устойчивой к натиску западных санкций. Спустя два года после вторжения Кремля в Украину она продолжает финансировать дорогостоящую войну и поддерживать Владимира Путина, но эффект от ограничений все же ощущается в Москве.

Издание Bloomberg пишет, что предприятие "Арктик СПГ 2" под руководством ПАО "Новатэк" является ключевой частью планов Москвы по увеличению экспорта и пополнению казны. Уже несколько месяцев оно готово поставлять сжиженный природный газ на новые рынки, но простаивает из-за ограничений США.

Россия давно стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ, но война и последовавшее за ней резкое сокращение сухопутного экспорта в Европу усилили важность этих амбиций. Москва хочет увеличить производство СПГ в три раза к 2030 году, что позволит получать не менее 35 миллиардов долларов в год.

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Санкции против России работаю

В настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по экспорту СПГ, но ограничения, наложенные на флагманский проект "Арктик СПГ 2", сдерживают ее стремление идти дальше. Еще большее беспокойство у Москвы вызывает тот факт, что эти санкции послужили образцом для будущих попыток Запада ограничить газовые доходы Кремля, нацелившись на такие предприятия, как Ямал или Сахалин-2 на Дальнем Востоке, которые по-прежнему поставляют газ в Европу и Азию.

"Санкции США работают на удивление хорошо", - говорит Мальте Гумперт, основатель Арктического института. "Здесь они действительно опережают события. Они заблокировали "Арктик СПГ 2" еще до начала производства, заблокировали суда до того, как они могли быть доставлены. Все остальное, например, нефть или теневой флот, всегда реактивно".

С тех пор как в прошлом году администрация Байдена ввела санкции против завода "Арктик СПГ 2", покупатели в Китае и Индии отказываются покупать СПГ даже со скидкой. Юристы в Сингапуре и Лондоне, тем временем, отказались от участия в проекте.

Даже судостроители запутались в ограничениях: суда стоимостью в сотни миллионов долларов в настоящее время застряли в сухих доках в Южной Корее. Никто не может их купить или арендовать. Газ оказался в ловушке.

В отличие от экспорта нефти, который продолжается, несмотря на ограничение цен и другие санкции, с помощью огромного "теневого флота", СПГ сложнее перевозить, во многом из-за более сложной технологии, необходимой для погрузки и перевозки переохлажденного топлива.

Новый санкционный удар

Теперь Европейский союз, который все еще опирается на российский СПГ и не желает ограничивать его импорт, готовится принять некоторые меры. Европа не вводит прямого запрета на топливо, но обсуждения в блоке сигнализируют о том, что газ больше не является запретным, поскольку война идет уже третий год.

На обсуждение вынесен план запрета на использование портов ЕС для реэкспорта российских поставок, предназначенных для третьих стран. Это важно, поскольку российские заводы СПГ в арктическом регионе расположены далеко, поэтому топливо обычно сначала доставляется в европейские порты для последующего реэкспорта в Азию. Новые ограничения приведут к тому, что российский флот будет перегружен до предела.

Проблемы амбициозного проекта Путина

На данный момент США пытаются добиться того, чтобы арктическое предприятие стало "мертвым грузом" для РФ. В Вашингтоне не боятся столь кардинальных мер, потому что замораживание "Арктик СПГ 2" может нанести ущерб Москве, но не вызвать значительных колебаний на мировых рынках природного газа.

Есть и другие преимущества для Вашингтона. Для торговли СПГ требуются дорогостоящие специализированные суда, которые можно отслеживать с помощью спутниковых данных, что делает создание альтернативного флота практически невозможным. В то время как сегодня насчитывается около 7500 нефтяных танкеров различных размеров, вся отрасль СПГ насчитывает около 700 судов.

Кроме того, для "Арктик СПГ 2" требуется уникальный тип судна, способный преодолевать толстый лед. Для этой операции был заказан 21 танкер, включая суда, принадлежащие южнокорейским компаниям Hanwha Ocean Co. и Mitsui OSK. Сейчас они с трудом находят новых владельцев. Конечно, Россия может привлечь собственные мощности, и на верфи "Звезда" строятся суда для перевозки СПГ, но даже их строительство откладывается из-за санкций.

"Самым большим препятствием для развития "Арктик СПГ 2" является наличие танкеров. Это слабое место в общей стратегии России", - говорит Тейн Густафсон, профессор Джорджтаунского университета. "Долгосрочные перспективы омрачает тот факт, что основная задача, которая заключалась в разработке СПГ для Восточной Азии через Северный морской путь, на данный момент невыполнима".

Планы Кремля

Россия обладает самой большой в мире долей природного газа, около 20% запасов, но ей все еще нужно превратить его в доходы. Новые трубопроводы не строятся достаточно быстро, чтобы перенаправить продажи, поэтому остается только СПГ.

Кремль говорит, что к 2030 году он хочет экспортировать более 100 миллионов тонн СПГ в год, по сравнению с примерно 31 миллионом в прошлом году - с санкциями или без них.

Однако масштаб проблемы придется признать, поскольку санкции накапливаются, а технологии воспроизводятся медленно. При консервативном сценарии производство может фактически стагнировать до 2027 года, а это означает, что быстро наращивать объемы производства "Арктик СПГ 2" не удастся.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, "Новатэк" нанял персонал в Китае, а в феврале направил своих представителей в Индию, но пока никаких конкретных сделок не заключен.

Новое испытание для компании будет летом, когда "Новатэк" планирует отправить первый груз с "Арктик СПГ 2", воспользовавшись достаточно тонким льдом, чтобы использовать обычное судно.

Газовые амбиции РФ

Иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2", контролируемого российским "Новатэком", объявили форс-мажор из-за санкций.

Вторжение РФ в Украину поставило под удар самый амбициозный газовый проект Путина. В арктическом регионе развернулось настоящее противостояние между США и Россией

В то же время Турция готовит многомиллиардное соглашение с американской компанией. Анкара стремится ограничить свою зависимость от российских энергоносителей.

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