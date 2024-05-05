Ведущая показала фото из больницы.

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева заявила, что ее матери сделали операцию. Звезда надеется, что все самое тяжелое близкий человек уже пережил.

На своей странице в Instagram Надежда Матвеева опубликовала фотографию из больницы. На фото видно палату, где находится мама звезды, она лежит под капельницей. В подписи под кадром ведущая указала, что ее мама перенесла операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно и теперь Надежда надеется, что все самое худшее позади.

Матвеева не раскрыла всех причин, по которым женщина легла на хирургический стол, но выразила благодарность врачам. В дополнение, телезвезда поздравила украинцев с Праздником Христова Воскресения.

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"С надеждой, что после операции самое тяжелое для мамы в прошлом. Благодарна хирургам, врачам, медсестрам, санитаркам. Быть стойкими, чтобы поддержать близких, тех, кто нуждается в помощи, - требование, которое одновременно отнимает силы и придает сил. Выносливости нам всем на жизненном пути. С Пасхой! Христос воскрес", - поделилась Матвеева.

Чем известна Надежда Матвеева

В 2012 году Надежда Матвеева стала ведущей шоу "Все буде добре". Она вместе с приглашенными гостями ежедневно давала различные советы украинцам. Благодаря этому телепроекту Надежда стала популярной. Однако в 2018 году шоу прекратило свое существование.

Матвеева также была ведущей кулинарного проекта "Все буде смачно". Часто ее можно было увидеть на известных шоу "Битва экстрасенсов", "Ультиматум", где она была в роли приглашенного эксперта. Также Надежда создала собственное шоу на YouTube "Утро с Надеждой".

Напомним, ранее у Надежды Матвеевой спросили о молодом бойфренде. Ведущая грубо ответила журналистке.

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