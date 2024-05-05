Альянс очень конфиденциальным способом и без официальных коммуникаций установил по крайней мере две "красные линии", отметили журналисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и НАТО определило несколько "красных линий", в случае пересечения которых Россией силы Альянса вмешаются в противостояние.

В войну готовы вмешаться 100 тысяч НАТОвцев, если российский диктатор Владимир Путин "привлечет другие страны", пишет la Repubblica, ссылаясь на источники. "Это впервые с начала войны. НАТО очень конфиденциальным способом и без официальных коммуникаций установило по крайней мере две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство в конфликт в Украине", - говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что сейчас оперативных планов нет, которые предусматривают отправку людей на украинскую территорию. По сведениям издания, существуют только оценки возможных планов чрезвычайных ситуаций - "настоящее крайнее средство - на случай, если в войну будут вовлечены третьи стороны".

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Президент Франции Эммануэль Макрон предполагал, что государства Запада могут отправить свои войска в Украину в случае необходимости. Позже и в ЕС, и в США утверждали, что их солдаты на нашей земле воевать не будут.

Стоит отметить, что на Западе не раз говорили о том, что есть угроза нападения РФ на государства, которые являются членами НАТО. Напомним, в случае агрессии против государства Альянса, за него должны вступиться остальные члены НАТО.

5 мая издание Financial Times писало, что, по сведениям европейских разведслужб, российская сторона "замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту", поскольку намерена взять курс на длительный конфликт с западными государствами.

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