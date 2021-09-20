Стрелок забаррикадировался в 8-м корпусе.

В Росиии в Пермском государственном университете сегодня произошла стрельба.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Студенты покидают здание через окна. Стрелок забаррикадировался в 8-м корпусе. Он ведет беспорядочную стрельбу внутри здания вуза.

По предварительным данным, пострадали два человека.

По неподтвержденной информации, во время стрельбы погибли три человека.

Студентов призывали закрыться в кабинетах и оставаться на месте.

Автор: Олег Давыгора