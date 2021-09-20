Студенты покидают здание через окна / фото Telegram-канал 112
В Росиии в Пермском государственном университете сегодня произошла стрельба.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Студенты покидают здание через окна. Стрелок забаррикадировался в 8-м корпусе. Он ведет беспорядочную стрельбу внутри здания вуза.
По предварительным данным, пострадали два человека.
По неподтвержденной информации, во время стрельбы погибли три человека.
Студентов призывали закрыться в кабинетах и оставаться на месте.
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