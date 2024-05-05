Для реанимации закуплен набор для одного пациента, который страдает тяжелым заболеванием, отметил эксперт.

В Чечне для персональной реанимации главаря этой российской республики Рамзана Кадырова закупили, в частности, устройство для сердечно-легочной реанимации, аппарат вентиляции легких, систему мониторирования и дефибрилляции.

Такую информацию узнал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По его сведениям, о наборе закупленной техники высказался врач-реаниматолог. "Набор для одного пациента, страдающего тяжелым заболеванием, для оказания ему срочной помощи на месте, мониторинга жизненно важных функций, а также для возможности его перевозки на самолете или автомобилем заинкубированным", - поделился эксперт.

В сети сообщали, что после того, как госпитализация Кадырова в Центральную клиническую больницу Москвы привлекла много внимания, было закуплено оборудование, которое необходимо для создания в Чечне реанимации мирового уровня, чтобы в случае необходимости главаря Чечни можно было отправить туда.

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После того, как главарь Чечни в начале 2023 года пропустил послание российского диктатора Владимира Путина, начали распространяться слухи, что он якобы серьезно болен. Некоторые СМИ даже писали, что Кадыров умер. В конце сентября прошлого года появилась информация, что он попал в московскую ЦКБ.

Политический обозреватель Иван Яковина писал, что Кадыров мог получить почку от донора родственника. Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился, что у Кадырова есть проблемы с почками, главарь Чечни мог умереть, однако выжил.