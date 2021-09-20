Всего в результате инцидента в ПГНИУ пострадали более 20 человек.

В результате стрельбы в российском вузе пострадало 27 человек, из них восемь погибли.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Администрация Пермского государственного национального исследовательского университета, где произошел инцидент, подтвердила факт стрельбы и наличие пострадавших, но не уточнила их количество. Все занятия в вузе отменили.

Читайте такжеУстроившего бойню в пермском вузе стрелка ликвидировали (фото)В Минздраве РФ подтвердили, что пострадали более 10 человек, не уточнив при этом, в каком состоянии они находятся.

Очевидцы утверждают, что, спасаясь от стрелка, студенты и преподаватели прыгали из окон учебного корпуса. В соцсетях публикуют видео с окровавленными пострадавшими.

Изначально сообщалось, что злоумышленник использовал травматическое оружие, однако позже подтвердилась версия о боевом оружии.

Подозреваемым является 18-летний Тимур Бекмансуров. В вероятной предсмертной записке он заявил, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях. Подросток утверждает, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия.

На месте стрельбы работают следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Автор: Станислав Кожемякин