Ведущая встретила Праздник Христова Воскресения в родном Хмельницком.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась, как готовилась к Пасхальным праздникам вместе с семьей. Знаменитость также раскрыла секрет удачной паски.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк отметила, что приехала в родной Хмельницкий, где и будет праздновать Пасхальные праздники. Звезда решила встретить праздник в кругу самых родных людей. Ведущая поделилась кадрами подготовки к празднику. В частности, Леся продемонстрировала процесс окрашивания яиц. Ее семья использует природный краситель - луковую шелуху.

Также телезвезда натерла хрен вместе с папой и позже приступила к приготовлению паски с мамой.

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Никитюк поделилась особой семейной традицией и рассекретила, как приготовить удачную пасху.

"Все везде чисто, вымыто. Позакрывать окна, чтобы не было сквозняков. Помолиться, перекреститься, попросить Благословение перед замешиванием. Кэт печет пасху", - написала Леся Никитюк.

Позже ведущая опубликовала фото из церкви, куда она с пасхальной корзиной пришла святить пасочку. Звезда пожелала подписчикам победы и согласия.

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой. Звезда опубликовала фото в купальнике.

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